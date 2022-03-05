TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Kırklarelispor: 0
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında ağırladığı Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.
ZONGULDAK (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında ağırladığı Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Bayram Başkan xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Sinan Ertinğü xx
Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Selim xx, Hakan xx, Ali xx, Emre xx, Sefa x (Hüseyin dk. 85 ?), Rıdvan x (Eyüp dk. 62 x), Ercüment xxx, Aykut xx, Embiya x (Tezcan dk. 82 ?), Fatih x (Murathan dk. 81 ?)
Kırklarelispor: Mehmet xx, Mustafa xx, Ferhat xx, Davut xx, Enes İslam İlkin x (Harun dk. 70 x), Emre Balkı xx, Emre Keleşoğlu xx, Berat x (Enes Karakuş dk. 70 x), Batuhan xx, Çağrı x (Yaser dk. 73 x), Şevki x (Ümit dk. 54 x)
Gol: Ercüment (dk. 65) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartalr: Sefa, Ercüment, Tezcan (Zonguldak Kömürspor), Ferhat, Mustafa (Kırklarelispor) - ZONGULDAK