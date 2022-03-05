TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Kırklarelispor: 0 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Kırklarelispor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Kırklarelispor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında ağırladığı Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.

ZONGULDAK (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında ağırladığı Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Bayram Başkan xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Sinan Ertinğü xx

Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Selim xx, Hakan xx, Ali xx, Emre xx, Sefa x (Hüseyin dk. 85 ?), Rıdvan x (Eyüp dk. 62 x), Ercüment xxx, Aykut xx, Embiya x (Tezcan dk. 82 ?), Fatih x (Murathan dk. 81 ?)

Kırklarelispor: Mehmet xx, Mustafa xx, Ferhat xx, Davut xx, Enes İslam İlkin x (Harun dk. 70 x), Emre Balkı xx, Emre Keleşoğlu xx, Berat x (Enes Karakuş dk. 70 x), Batuhan xx, Çağrı x (Yaser dk. 73 x), Şevki x (Ümit dk. 54 x)

Gol: Ercüment (dk. 65) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kartalr: Sefa, Ercüment, Tezcan (Zonguldak Kömürspor), Ferhat, Mustafa (Kırklarelispor) - ZONGULDAK

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Kırklarelispor: 0

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Kırklarelispor: 0

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Kırklarelispor: 0

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Kırklarelispor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Kemal Köksal, Zonguldak, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title