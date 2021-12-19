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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Tarsus İdman Yurdu: 0

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Tarsus İdman Yurdu: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu ile 0-0 berabere kaldı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Yunus Dursun xx, Sedat Etik xx, Mehmet Özer xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Sefa xx, Rıdvan x (Şahinali dk. 84 ?), Ercüment x (Berat dk. 84 x), Eyüp x (Atilla dk. 69 x), Hakan xx, Aykut xx, Ali Osman xx, Ertuğrul xx, Fatih xx, Emre xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz x, Abdussamed x (Alperen dk. 46 x), Cengiz x (Yılmaz dk. 61 x), Yasin x (Artun dk. 78 x), Niyazi xx, Tufan xx, Azad xx, Ahmet xx, Sefa xx, Furkan xx, Sinan xx

Sarı kartlar: Aykut (Zonguldak Kömürspor), Sefa, Alperen, Niyazi (Tarsus İdman Yurdu) - ZONGULDAK

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Tarsus İdman Yurdu: 0

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Tarsus İdman Yurdu: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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