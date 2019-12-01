TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Sarıyer: 0
0 yendi.
0 yendi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Burak Olcar xx, Vedat Hoşnam xx, Serdar Akarsu xx
Samsunspor: Nurullah xx, Caner xx, Yalçın xx, Erkam xx, Gökhan Meral xx, Guido x (Onur dk. 75 x), İlyas Kubilay xx (Samed Hakan dk. 82 ?), Gökhan Alsan xx, Ferhat xx, Bahattin xxx, Atabey xxx (Ahmethan dk. 84 xx)
Sarıyer: Ali Türkan x, Şaban x, Özgür x, Şahin x, Bahri x, Hikmet xx, Murat Gürbüzerol x (Okan dk. 60 x), Alim xx, Doğukan x, Yaser x (Kubilay dk. 80 x), Bertul x (Mahmut dk. 68 x)
Goller: Atabey (dk. 45+1), Bahattin (dk. 56), Ahmethan (dk. 90+1) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Atabey, Ferhat, Erkam (Samsunspor), Bertul (Sarıyer) - SAMSUN