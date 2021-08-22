TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Menemenspor: 0
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TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Menemenspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TFF 1. Lig'in 2. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmanın kafa ile karşıladığı topu karambolde Ömer uzaklaştırdı.

18. dakikada Mulumba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükseklik kazanan top Ömer'in dokunuşu sonrası kornere çıktı.

25. dakikada Keny topla ceza sahasına girişinde Batuhan'ın elleriyle çeldiği top Landel'de kaldı. Landel'in vuruşu ile top yandan dışarı çıktı.

34. dakikada Rasheed ceza sahasında Ahmet Sağat ile paslaştı. Bu oyuncunun vurduğu top Kaleci Gökhan'ın ellerinde kaldı.

45. dakikada Mazlum Demir'in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahasında Ahmet Sağat ile buluştu. Ofsayt olarak değerlendirilen pozisyonda top Kaleci Gökhan'da kaldı.

46. dakikada ceza sahasında Landel ve Keny paslaşmasında Keny'nin vurduğu top büyük farkla dışarı çıktı.

55. dakikada Remi Mulumba'nın ceza sahası dışından sert vuruşu dışarı gitti.

80. dakikada Selçuk Alibaz'ın top kaybında Emre Özer'in vuruşu ile kale direğine çarpan topu defans uzaklaştırdı.

84. dakikada Keny'nin sol kanattan yaptığı ortada kafayla harika bir vuruş yapan Akabueze takımını öne geçirdi 1-0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan xxx, Suat Güz xx, Onur Gülter xx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Lokman Gör xx, Alpay Koldaş xx, Remi Jose Michel Mulumba xxx, Philippe Paulin Keny xxx, Okan Alkan xxx (Gökay Güney dk. 90+4 ?), Guy Lucien Michel Landel xx (Selçuk Alibaz dk. 76 x), Doğan Can Davas xx (Chukwuma Emmanuel Akabueze dk. 76 xx), Caner Cavlun xx, Levent Ayçiçek xxx (Guido Koçer dk. 65 xx), Burak Süleyman xx (Arb Manaj dk. 65 xx)

Yedekler: Veysel Sapan, Aygün Özışıkyıldız, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen xx, Mahamadou Ba xx, İbrahim Alhassan Adamu xxx (Batuhan Kırdaroğlu dk. 88 ?), Ahmet Sağat xxx, Mazlum Demir xx, Ömer Şahbaş xx, Berkan İbrahim Çakır xx (Emre Özer dk. 66 xx), Toni Correia Gomes xxx (Mohamed Mahdi Sabbah dk. 80 ?), İbrahim Akanbi Rasheed xxx, Mete Çelik xx, Sinan Akgöl xx

Yedekler : Emir Akay, İlyas Bircan, Emre Batuhan Adıgüzel, Ahmet Aslan, Cem Çelik, Abdullah Aydın, Kerem Paykoç,

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Gol: Chukwuma Emmanuel Akabueze (dk. 84) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Philippe Paulin Keny, Guy Lucien Michel Landel, Remi Jose Michel Mulumba, Okan Alkan (Bandırmaspor), Mazlum Demir, İbrahim Akanbi Rasheed (Menemenspor)

(İbrahim Aldemir - Serhat Barış/İHA)

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Menemenspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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