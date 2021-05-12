TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının tarihi değişti
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TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının tarihi değişti

TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının tarihi değişti
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının tarihi değişti.

TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının tarihi değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, daha önce 16 ve 17 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan yarı final ilk maçlarının 17 ve 18 Mayıs, 21 Mayıs'ta oynanması planlanan rövanş maçlarının ise 22 Mayıs'ta oynanacağı belirtildi.

Karşılaşmaların yeni programı şöyle:

17 Mayıs Pazartesi:

20.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Mayıs Salı:

18.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Mayıs Cumartesi:

18.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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