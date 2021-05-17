TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti

TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. 3 penaltı golünün damga vurduğu karşılaşmada İstanbul ekibi, deplasmanda attığı 2 golle rövanş için umutlandı.

TFF 1. Lig Play-off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'la karşılaştı. Altay Alsancak Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı. Konuk ekip ise deplasmanda iki gol atarak rövanş için umut verici bir skorla sahadan ayrıldı.

RÖVANŞ 22 MAYIS'TA

Altay'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Kappel ile ilki penaltıdan olmak üzere 14. ve 43. dakikalarda Paixao'dan geldi. İstanbulspor'un sayılarını ise 10. ve 83. dakikalarda Onur Ergün penaltıdan kaydetti. Altay'ın 36 yaşındaki golcüsü Marco Paixao, bu maçtaki gollerle bu sezon 24. golünü kaydetmiş oldu. Karşılaşmanın rövanşı, 22 Mayıs tarihinde Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.