TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Emre Malok xx, Erkan Akbulut xx, Oğuz Kağan Çalışır xx
Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erdi Dikmen xx, Hüsamettin Tut xx, Samet Akaydin xx, Abdülkadir Korkut xx, Burak Aydın xxx (Uğur Utlu dk. 74 x), Süleyman Olgun xx, Cem Ekinci xx (Sertaç Çam dk. 82 ?), Levy Madinda xx, Famoussa Kone xx (Abdulkadir Kuzey dk. 80 ?), Theodore Mendy xxx
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Soner Gönül, Cihan Can, Boubacar Diabang
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Adanaspor: Goran Karacic x, Veli Kızılkaya x, Renan Diniz x (Özkan Taştemur dk. 46 x), Marvin Büyüksakarya x, Özgür Özdemir x, Okan Kurt x (Eren Keleş dk. 73 x), Kağan Söylemezgiller x (Abdulkadir Özdemir dk. 46 x), Roni Gleison x, Ahmet Dereli x, Furkan Özçal x, Utku Şen x
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Enes Akyol, İhsan Uğur Göktaş, Evren Korkmaz
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Goller: Theodore Mendy (dk. 28), Burak Aydın (dk. 38) (Keçiörengücü)
Kırmızı Kart: Utku Şen (dk. 71) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Roni Gleison, Okan Kurt (Adanaspor) - ANKARA