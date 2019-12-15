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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Hatayspor: 1

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

15.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:12
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Hatayspor: 1

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı 'a 1-0 mağlup oldu.


Stat: Aktepe


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, Uygar bebek x, Seyfettin Ünal x


Keçiörengücü: Metin Uçar xxx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xxx, Erdi Dikmen xx, xx, Uğur Utlu xx, Süleyman Olgun xx (Abdulkadir Kuzey dk. 90+4 ?), Sertaç Çam xx, Madinda x (İshak Çakmak dk. 90+2 ?), Kone xx, Mendy xx (Cem Ekinci dk. 62 x)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Burak Aydın, Soner Gönül


Hatayspor: Akın Alkan xx, Furkan Şeker xx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Idır Quali dk. 77 x), Selim Ilgaz x (Barbosa dk. 81 ?), Gökhan Karadeniz xx, Hamza Gür x (Bokila dk. 38 xxx), Aabid xx


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Alican Özfesli, Yasin Güreler


Sarı Kartlar: Yusuf Abdioğlu, Gökhan Karadeniz, Bokila (Hatayspor), Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)


Goller: Bokila (dk. 90+2) (Hatayspor) - ANKARA

Kaynak: İHA
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