TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

Antalya'da devam eden TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Bursaspor'u 4-0 yenen Yılport Samsunspor, finale yükseldi ve Balıkesirspor'un rakibi oldu.