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Türk Eğitim Vakfı, Alparslan Türkeş, Türkiye, Ekonomi

TEVİTÖL Robotik Takımı Türkiye'yi temsil edecek

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) Robotik Takımı İnanç Mekatronik Kulübü, FRC robotik takımı ABD'nin Houston kentinde 15-18 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

12.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:07
TEVİTÖL Robotik Takımı Türkiye'yi temsil edecek

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) Robotik Takımı İnanç Mekatronik Kulübü, FRC robotik takımı ABD'nin Houston kentinde 15-18 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

TEVİTÖL öğrencilerinden Hasan Arda Sezer kaptanlığındaki takım, 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında Chicago'da düzenlenen Midwest Regional Robotik Yarışmasında, yarışmanın en prestijli ödülü olan ve FIRST ruhunu en iyi yansıtan takıma verilen Chairmans Award'u kazandı.

TEVİTÖL Robotik Takımı, geçen yıl Kanada'da düzenlenen Canadian Rockies Regional bölgesel yarışmasının en prestijli ödülü olan Chairman's Award'u da kazanarak dünya şampiyonasına gitme şansı yakalayan IMC 4191, bu yarışma kapsamında da Türkiye'den şampiyona gitmeye hak kazanan sayılı takımlardan biri olmuştu.Öte yandan IMC 4191, 2018 yılında da Türkiye'de düzenlenen İstanbul Regional Bölgesel Yarışması'nın en prestijli ikinci ödülü olan Engineering Inspiration ödülünü kazanarak ülkemizi Houston'da düzenlenen FIRST Dünya Robotik Şampiyonası'nda temsil etti. Şampiyona kapsamında sıralama maçlarında ilk 8'e girerek kendi müttefikini seçmeye hak kazanan ilk Türk takımı olarak önemli bir başarı kazandı.TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) Hakkında: 2001 yılından bu yana eğitim-öğretim etkinliklerini Türk Eğitim Vakfı bünyesinde sürdüren TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL), ülkemizin dört bir yanından gelen akademik potansiyeli yüksek olan çok yönlü öğrencilere 21. Yüzyıl becerileri ile çağdaş akademik ve kültürel birikim kazandırarak onları hedefledikleri en iyi üniversitelere hazırlamak, sosyal etki yaratan öncüler olarak yetiştirmek ve bunu gerçekleştirirken maddi imkanı olmayan öğrenciler için fırsat eşitliği yaratmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

TEVİTÖL'ün köklü kulüplerinden biri olan İnanç Mekatronik Kulübü (IMC) Hakkında: 2007 yılında TEVİTÖL öğrencileri tarafından okul bünyesinde robotik çalışmalarını yürütmek; FLL, FRC gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak amacıyla kurulmuştur. Öğrencilerin aktif olarak rol aldığı takım, her yıl ulusal ve uluslararası alanlarda okulu ve ülkemizi temsil ediyor.


Kaynak: DHA

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