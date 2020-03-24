Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı Koronavirüs testi yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacak.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ koronavirüs testi yaptırdı. Gümüşdağ, koruma amaçlı hastanede kalacak.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.