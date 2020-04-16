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Palandöken, Türkiye, Ekonomi

TESK'ten "Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın" talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı esnasında bakkal ve büfelerin açık kalması gerektiğini belirterek, "Bakkal ve büfeler açık olursa vatandaşlarımız telaşa kapılmaz." ifadesini kullandı.

16.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:24
TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı esnasında bakkal ve büfelerin açık kalması gerektiğini belirterek, "Bakkal ve büfeler açık olursa vatandaşlarımız telaşa kapılmaz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük şehirlerde uygulanacak yasak sırasında bakkal ve büfelerin açık olması için İçişleri Bakanlığına müracaat ettiklerini bildirdi.

Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için mahalle bakkallarının önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında bakkallar ve büfeler açık kalmalı. Bakkal ve büfeler açık olursa vatandaşlarımız telaşa kapılmaz. İnsanlar, hayati önem taşıyan günlük ihtiyaçlarını bakkaldan hızlıca giderip kasa kuyruğu beklemeden evlerine dönebilir. Böylece sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak vatandaşımız ve esnafımız kazançlı çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Kovid-19'a karşı sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda vatandaşların ve esnafın sağlığını korumak adına alınan tüm önlemlerin arkasında olduklarının altını çizdi.

Ülke genelindeki birçok bakkalda veresiye defterlerinin işlemeye devam ettiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Kovid-19'dan dolayı piyasada nakit sıkışıklığının yaşandığı bugünlerde bakkallarımızın büyük bir sosyal dayanışma örneği olan veresiye defterleri işlemeye devam ediyor. Geçmişte olduğu gibi bakkallarımız ticari işletme olmasının yanı sıra mahallenin faizsiz bankası ve güvenliğidir. Nakit parası olmayan, kredi kartlarını dolduran vatandaşlarımızın imdadına yine bakkal amcalarımız koşmakta. Zincir marketler yüzünden gün geçtikçe kan kaybeden bakkal esnafımız basit bir önlem sayesinde bu süreçte yeniden canlandırılmalı. İmkanı olmayan vatandaşlarımız da veresiye defteri sayesinde ihtiyaçlarını rahatça giderebilmeli."

Kaynak: AA

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