TESK'ten "Ramazan Fırsatçıları" Uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı için esnaf ve sanatkarların hazır olduğunu bildirdi. Ramazan'ın bolluk ve bereket getirerek piyasaları hareketlendirmesini umut ettiklerini vurgulayan Palandöken, iftar sofralarının her keseye göre donatıldığı bu ay için esnafın gün saydığını kaydetti.

Palandöken, "Başta bakkal, manav, kasap, fırıncı, lokantacı ve kuru yemişçi olmak üzere gıda sektöründe faaliyet gösteren esnafımız, Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Esnafımızda her keseye uygun ürünler ve yardım paketleri mevcut. Fırsatçılara kimse aldanmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayına doğru piyasaların yavaş yavaş hareketlenmeye başladığına dikkati çeken Palandöken, bu ay öncesi sofraların vazgeçilmez gıda ürünlerinin de raflarda yerini aldığını belirtti.

"GIDA PAKETLERİNDEKİ ÜRÜNLER İYİ KONTROL EDİLMELİ"

Palandöken, esnaf ve sanatkarların, durgun geçen günlerin ardından Ramazan'ın bereketiyle canlanacağını ve yüzlerinin güleceğini ifade ederek, bu ayda özellikle et, şarküteri, unlu mamuller, bakliyat, meyve ve sebze tüketiminin arttığını, hazırlanan yardım paketleri sayesinde yardıma muhtaçlar sevindirilirken, alışverişlerin de piyasayı hareketlendirdiğini hatırlattı.

Paketlere konulan gıdaların son kullanım tarihine ve ürün kalitesine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Hayır işi yaparken insanların sağlıklarını olumsuz etkilememek için paketler kontrol edilmeli." uyarısında bulundu.

"FIRSATÇILARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Palandöken, vatandaşların Ramazan'da fiyatları da iyi takip etmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlar olarak mevsimsel etkilerin olumlu olacağı ve Ramazan'da gıda fiyatlarının düşeceği beklentisindeyiz. Bu da esnafın ve piyasaların canlanacağı anlamına geliyor ancak piyasadaki bu talep artışını fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olunmalı. Özellikle Ramazan'da yoğun talep gören bazı ürünlerin piyasada yeteri kadar bulunmadığını öne sürerek, fiyatları artırmak isteyebilirler. Vatandaşlarımız bu spekülasyonlara kesinlikle kulak asmamalı, piyasayı kontrol etmeli, fiyatların takibini iyi yapmalı. Ramazan alışverişleri bilinir ve güvenilir esnaftan yapılmalı, mahalle esnafına güvenilmeli. Vatandaşlarımız dilediği ürünü esnafımızdan gönül rahatlığıyla satın alabilir."

Kaynak: AA