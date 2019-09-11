TESK'ten "İddaa" talebi

11.09.2019 10:04

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İddaa" oyununda sabit bayilere uygulanan komisyonun yüzde 7'den 4,2'ye indirilmesinin esnafı olumsuz etkilediğini belirterek, "Bayilerimizin kar oranları eski haline getirilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, şubatta gerçekleştirilen İddia ihalesinden sonra ağustosta yeni uygulamaya geçildiğini anımsatarak, bayilere getirilen yeni yapıyı eleştirdi.

Canlı bahsin de yer aldığı yeni sistemin uygulanmaya başlanmasıyla esnafın "şok" yaşadığını ifade eden Palandöken, "İddaa'nın sabit bayilere ciro üzerinden verdiği yüzde 7'lik komisyon yüzde 4,2'ye indirildi ve bu da esnafımızı olumsuz etkiledi. Çünkü bayiilerimizin gelirleri internet üzerinden oynanan oyunlar nedeniyle yüzde 30-40 oranında düşmüşken bir de komisyonların aşağı çekilmesi bu kesimimizi ayakta duramayacak duruma getirdi. Umarız bu durum kısa sürede çözülür. Bayilerimizin kar oranları eski haline getirilmeli. Bu komisyon oranlarıyla bayilerimizin giderlerini dahi karşılama imkanları yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bayilik teminatının dolardan Türk lirasına geçişinde ortaya çıkacak zarar için çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Palandöken, kurda dalgalanma yaşandığı dönemde 13 bin dolar olan bayilik teminatının 65 bin liraya çevrildiğini ancak nakit olarak bayilerden alınan 65 bin liranın 5-10 yıl sonra değerinin gereğinden fazla düşeceğini bildirdi.

Palandöken, 3 bin 300 dolar olan makine kiralarının da 3 bin 50 dolara düşürüldüğüne dikkati çekerek, "Daha önce bayilerimizden alınan 3 bin 300 dolardan 250 dolar bayilerimize iade edilmesi gerekirken şimdi bu paranın iadesi yapılmadan 3 bin 50 dolar talep edilmesi esnafımızı zora sokmaktadır. Ödenmiş bir bedelin ikinci kez istenmesi hem etik hem de doğru bir uygulama değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA