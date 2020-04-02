TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını nedeniyle esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verilmesini istedi.

Koronavirüs önlemleri sonrasında esnafın sıkıntıları ile ilgili sorunları dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin" çağrısında bulundu.

Palöndöken, kamu bankalarının esnek davrandığını belirterek, "100 bin ferdi müracaat var bankalara, mesaj ile yüz binlerce erteleme müracaatı var. Sokaklar boş, dükkanlar mecburen kapalı, taksiciler tek çift plakadan, otobüsçüler sosyal mesafeden dolayı zarar ediyor" ifadesini kullandı.

Bendevi Palandöken

"ESNAF ÇOCUKLARINA MAHCUP OLMAK İSTEMİYOR"

"Berber, kırtasiyeci, okul kantini kapalı, virüsü mü atlatacağız, ödemeleri mi düşüneceğiz?" diyen Palandöken şöyle devam etti:

"Esnaf ürünleri aldı, dükkanda satamadı. Çekleri var, senetleri var. Herkes çizik yiyecek. İnsanların, esnafın bu zor gününde hükümetin esnek olması lazımdır. Cumhurbaşkanımız esnaf için çağrıda bulunuyor. Sokağın ışığı sönmesin diyor. Yüzde 8-9 ile belki kredi alacağız ama ne olacağı belli değil. 6 aylık ödemesiz süre var. Bu süre yetişecek mi. Komisyonu, masrafı var. Bu hastalık Aralık ayında çıktı. 4. aya geldik. Hükümet bunu erken gördü, tedbirleri aldırdı ama özel ve devlet bankaları da elini taşın altına koymalıdır. Mahalledeki esnaf zanaatkar, mahallenin masrafsız kredi bankaları diyorduk. Esnaf ihtiyacı olmadığı zaman bankaya gitmez. Çünkü hastalanınca hastaneye gitmeye vakti yok. Borcuna sadıklar. Mal sahibi geldi, kirayı ver diyor. Kirayı vermezsen ben geçinemem diyor. Esnaf evde oturuyor. Çocukları yanında. Onlara mahcup olmak istemiyor. Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin. Elektrik, su, doğal gaz KDV'yi kaldırınız. Esnaf şu anda en zor kesimdir. İkincisi yevmiyeli (gündelikle) çalışan işçilerdir. Çalışma Bakanımız esnaf yanında çalışanı çıkartmasın diyor. Onları yetiştiren zaten esnaf. Kısa çalışma ödeneği ile çok iyi oldu. Esnaf destek paketi güzel, ancak söylendiği gibi bankadan kolay çıkmıyor. 40 bin kadar şubelere, bir o kadar esnaf kefalet kooperatiflerine müracaatlar var."

Kaynak: İHA