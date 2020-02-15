TESK Başkanı Palandöken: "Dizi, film ihracatındaki başarı avantaja çevrilmeli"

15.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:14

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin dizi ve film ihracatının tutarının 500 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Dizi, film ihracatındaki başarı avantaja çevrilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bu alanda sağladığı başarının artarak devam ettiğine dikkati çekti.

Ülkeden yapılan dizi ve film ihracatının tutarının 500 milyon dolara ulaştığını bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Dizi, film ihracatındaki başarı avantaja çevrilmeli. Yapımlarda ülkemizin doğal güzelliklerine ve ürünlerine daha çok yer verilmeli. Ülkemize dair detaylar daha çok işlenmeli. Yapımcılar ve senaristler bu konuda daha duyarlı davranmalı."

Kaynak: AA