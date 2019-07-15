Terör örgütü yandaşlarından Türk kafilesine sözlü taciz
İsveç'in Gavle kentinde düzenlenen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası müsabakaları sırasında parkura gelen terör örgütü yandaşları, Türk kafilesini sözlü olarak taciz etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, PKK yandaşlarıyla tartışıp, gruba tepki gösterdi.
Gavle kentinde düzenlenen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın son gününde, yürüyüş müsabakaları sırasında bir grup parkura geldi. Kendilerinin PKK'lı olduğunu söyleyen gruptakiler Türk kafilesini sözlü olarak taciz etti. Milli kafile, terör örgütü yandaşlarına tepki gösterdi. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, PKK yandaşlarıyla tartıştı.
"İNSANLIK YOKSUNU BU GRUBA GEREKEN TEPKİYİ GÖSTERDİK"
Olayla ilgili konuşan Federasyon Başkanı Çintimar, "Şehir meydanında yapılan yarışmada altın madalya kazanan sporcumuz ve Türkiye anonslarından rahatsız olan bir grup terörist sözlü saldırıda bulundu. Kendilerinin PKK'lı olduğunu ifade eden insanlık yoksunu bu gruba gereken tepkiyi gösterdik. Konsolosluk görevlileri gelince tehditlerden vazgeçerek kaçanlar hakkında uluslararası gereken neyse yapılacak. Biz Türk milleti olarak yurt dışı ve yurt içinde ülkemize karşı yapılan her türlü hain saldırılara karşı gerekeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.
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ne mutlu insan olanım diyenCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Vatansizlara bak sen türk kefen biçecek birdeCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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yurt dışında boşnak laz pomak göçmen kürt alevi sünni diye bilmezler hepimizin ortak kimliği türktür istediğiniz kadar inkar edin bu böyledir etnik kimliklere göre pasaport çıkmazCevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır
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Türk olmak kolay ama zor olan Türk olarak insan ola bilmek. Gercek olan Mutluluk sirasinda Türkiye dünya ortalamasinda son yarida, demekki Türkiyede yasiyan insanlarin yarisindan cogu Türk olmadiklarindan mutsuz?. Birde isin su tarafi var! Benim gibi Türk olmadiklarindan cok mutlu olanlar! Ama ben gene siz Türkcüleri seviyorum cünkü dünya sizsiz cok sıkıcı olurdu.Cevap Yaz 3 14 Yayından Kaldır
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Türkiye de doğup, Avrupalının kucağına oturmuş korkak it sürüleri..Cevap Yaz 47 7 Yayından Kaldır
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Ne Mutlu İnsanım Diyene. . .Cevap Yaz 52 8 Yayından Kaldır
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Ne Mutlu Türküm diyene. . .Cevap Yaz 32 11 Yayından Kaldır
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NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE. .Cevap Yaz 22 11 Yayından Kaldır