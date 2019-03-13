Terör Örgütü Hizbullah'ın Beykoz'daki 2 Milyon Liralık Villası Satışa Çıkarıldı

İstanbul Beykoz'da 17 Ocak 2000'de Hizbullah terör örgütünün elebaşı Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü villa satışa çıkarıldı.Türkiye'yi sarsan çatışmanın çıktığı villa için ihaleye katılmak isteyenlerin 642 bin 600 lira geçici teminat yatırması gerekiyor.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, villa için satış ihale duyurusuna çıktı. "Kadıköy Emlak Müdürlüğü'nden satılık gayrimenkuller" listesinde Beykoz Kanlıca'daki 420 metrekarelik 520 ada 100 parsel numaralı taşınmaz da yer aldı.

VİLLADA ÖRGÜTÜN ELEBAŞI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bu parselde bulunan "bodrum+2 kat+çatı" olmak üzere 3 kattan oluşan villada, 17 Ocak 2000 yılında yaşanan çatışma Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. 17 Ocak 2000 günü Hizbullah terör örgütü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü arasında şiddetli bir çatışmanın yaşandığı villada örgütün başı Hüseyin Velioğlu öldürülmüştü.

"SUÇUN İŞLENİLMESİNDE KULLANILDIĞI" GEREKÇESİYLE EL KONULMUŞTU

Olayın ardından gerçekleştirilen yargılamada, tapu sicilinde Miyeser İnan adına kayıtlı bulunan taşınmazın, suç örgütünün parasıyla alındığı ve suç örgütüne tahsis edilerek suçun işlenilmesinde kullanıldığı gerekçesiyle el konulmuştu.

VİLLA 2013'TE HAZİNEYE GEÇMİŞTİ

Velioğlu'nun öldürüldüğü operasyonun düzenlendiği Beykoz Kavacık'taki villanın mülkiyeti kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından 2013 yılında hazineye geçmişti. Yıllardır atıl durumda olan ve çevresinde "Hizbullah evi" olarak bilinen villa 2 Nisan 2019 günü ihale ile satışa çıkarılıyor.

VİLLANIN TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ 2 MİLYON 142 BİN LİRA

Hazineye ait parsel ve üzerindeki villanın tahmini satış bedeli 2 milyon 142 bin lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin 642 bin 600 lira geçici teminat yatırması gerekiyor.

KURBANLAR, DOMUZ BAĞI YÖNTEMİYLE BAĞLANIP ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hizbullah lideri Velioğlu, Beykoz'daki villaya 17 Ocak 2000'de düzenlenen operasyonda öldürülmüştü. Üsküdar'da bir gecekondunun çevresinde yapılan kazı çalışmalarında 10, Kartal'da bir villa bahçesinden de ise 8 ceset çıkarılmıştı. Kurbanların "domuz bağı" yöntemiyle bağlanıp, boğularak öldürüldükleri belirlenmişti.