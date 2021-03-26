Terim seçimini yaptı; Luyindama gidebilir ama Marcao kalsın!

Luyindama ve Marcao ikilisinden birini satıp, gelecek sezonun transferleri için kaynak yaratmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'den Marcao için 'Satmayın' yanıtını aldı. Luyindama'nın gönderilmesine itiraz etmeyeceğini belirten deneyimli teknik adam, Marcao'nun kalması için de maaşına iyileştirme yapılması gerektiğini raporunda sundu.

Önümüzdeki sezon için daha mütevazı ve başarılı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da gelir beklentisi stoper ikilisi Luyindama ve Marcao'dan. Sarı-Kırmızılı yönetim, kadroda satışı en rahat gözüken bu iki oyuncu için Teknik Direktör Terim'e görüşünü sordu. Ardı ardına sakatlıklar yaşayan ve bir türlü istikrar gösteremeyen Christian Luyindama'nın satılmasında ortak noktada buluşuldu, ancak Marcao için aynı durum söz konusu değil.

TATMİNSİZLİĞİ PERFORMANSINA YANSIDI

Beklediği maaşın oldukça altında oynayanBrezilyalı stoper Marcao'nun performansında düşüklük yaşaması, satış listesine koyulması fikrinde önemli etken oldu. Oyuncudan 15 milyon Euro civarında gelir bekleyen yönetim, sakatlık ve form düşüklüğü ihtimaline karşın hızlı hareket etme niyetindeydi, Marcao için Terim hocadan izin çıkmadı. Fatih Terim, pas kurgusunda Marcao'nun öneminin çok fazla olduğu kanaatinde.

DAHA FAZLA KAZANDIRABİLİR

Önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edecek takımını da kafasında kurgulamaya başlayan deneyimli hoca, Marcao'nun Avrupa sahnesinde takıma ekonomik ve sportif açıdan daha fazla katkı yapacağına inanıyor. Marcao gibi pasör bir stoperin maliyetinin çok daha fazla olması kuvvetli ihtimal. Terim, yönetime verdiği görüşte; oyuncusunun maaşına iyileştirme yapılmasını, yanına istikrarlı bir partner alınması gerektiğini, çok fazla maç kaçıran Luyindama'nın ise gidebileceğini aktardı.