Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçında üzüldü

23.10.2019 00:50

Sarı-kırmızılı takımla 75. Avrupa kupası maçına çıkan tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde ise 50. kez bu heyecanı yaşadı. Galatasaray, Terim idaresinde 49 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kalıp, 25 kez yenilmişti. Real Madrid karşılaşması Fatih Terimli Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 26. mağlubiyeti oldu.

ASLAN 3 MAÇTA DA GOL BULAMADI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3. maçında da gol sevinci yaşayamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada PSG'ye, üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0 yenildi.