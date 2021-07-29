Fatih Terim, PSV maçı sonrası canlı yayında Berkan Kutlu transferinin sinyalini verdi
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Fatih Terim, PSV maçı sonrası canlı yayında Berkan Kutlu transferinin sinyalini verdi

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybedilen PSV maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Uzun süredir sarı-kırmızılı takımla adı anılan Berkan Kutlu transferinin sinyalini veren deneyimli hoca, "Yarın bir transferimiz olabilir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV'ye 2-1 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Terim, Alanyaspor'dan sarı-kırmızılı takıma gelmesi gündemde olan Berkan Kutlu transferinin sinyalini verdi.

"NE OLURSA OLSUN YAZACAĞIM"

Berkan Kutlu transferinin sinyalini veren Fatih Terim, "Gelen oyuncuların hepsini yeni UEFA listesine yazacağım. Son 24 saate kadar 2 oyuncu ekleme durumumuz var, onu da büyük ihtimal kullanacağız. Bazı oyuncuların antrenman durumlarına bakacağım ama ne olursa olsun yazacağım. Yarın da bir transferimiz olabilir. Hepsini yazacağım. Yazmak için sağlık kontrolünden geçmesi lazım. Yarın sabah da öyle bir şey olabilir." dedi.

"BERKAN BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"

Berkan Kutlu'yu beğendiğini kaydeden Terim, "Bir isim belirtmek için yarın bir transfer açıklayacağımızı söylemedim. Her günün bir transfere açık olduğunu söylemeye çalışıyorum. Berkan beğendiğim bir oyuncu. Olabilir... Başka bir oyuncu da olabilir." dedi.

Fatih Terim, PSV maçı sonrası canlı yayında Berkan Kutlu transferinin sinyalini verdi
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