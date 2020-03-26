Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? Trabzonpor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, koronavirüse yakalanan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile ilgili "Ortada bir belge yok. Raporları bir okusak. Oradan kaptı, buradan kaptı denilmesi ilginç. Koronavirüsün ilacı, aşısı yok deniyor. Bana bu da çok inandırıcı gelmiyor. Biraz şüpheci yaklaşıyorum olaylara" dedi.

Trabzonspor'un efsane başkanı Mehmet Ali Yılmaz, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Yılmaz, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile ilgili çok konuşulacak sözler söyledi. İşte Yılmaz'ın açıklamaları:

"VİRÜSÜ YAKALARSAM ANASINI AĞLATACAĞIM"

"Evdeyim. Virüsü kovalıyorum. Yakalarsam anasını ağlatacağım. Her ülke kendi hazırlığını yapıyor. Bundan sonra ne olacak? Bilemiyorum. Ama herkesi sıkıntılı günler beklediği belli. Böyle düşünüyorum. "Fenerbahçe ligde kötü durumda. Fenerbahçe'de de virüs çıkmış. Galatasaray'da da vaka var. Ortalık bu kadar karışıkken, EURO 2020 ertelenmişken, şu anda liglerin oynanmaması sorun olarak görülmemeli. Ligle ilgili hesaplar yapılmamalı.

"BİRAZ ŞÜPHECİ YAKLAŞIYORUM OLAYLARA"

Galatasaray, TFF'yi eleştiriyor. Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? Abdurrahim Albayrak'a nereden bulaşmış? Ortada bir belge yok. Raporları bir okusak… Oradan kaptı, buradan kaptı denilmesi ilginç. Daha virüsü tanıyan yok ki. Domuz gribi ve kuş gribini biliyoruz. Koronavirüsün ilacı, aşısı yok deniyor. Bana bu da çok inandırıcı gelmiyor. Biraz şüpheci yaklaşıyorum olaylara.

Mehmet Ali Yılmaz

"TFF ATAMA İLE DEVAM EDİYOR"

TFF'de özerklik bitmiştir. TFF atama ile devam ediyor. O yüzden her şey olabilir. Herkes birbirinin adamı olmuş durumda. Kendi kendini yöneten bir TFF yok. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Boşuna yapmışız. Çağdaş bir şekilde devam edebilmeli. Yayıncı kuruluş, TFF'ye baskı yapmış olabilir."