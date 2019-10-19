Terim, Falcao'ya sitem etmişti! Bugün idmana çıktı

Fatih Terim, Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Falcao'nun 17-18 gündür oynamadığını hatta idmana bile çıkmadığını belirtmişti. Kolombiyalı yıldız bugün idmana çıktı.

19.10.2019 15:12

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Sivasspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle sezon başında Monaco'dan transfer edilen Falcao'ya sitem etmişti. Terim maçın ardından, "Falcao 'Ağrılarım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana bile çıkmıyor." demişti.

FALCAO İDMANA ÇIKTI

Terim'in açıklaması sonrasında bugün Falcao idmana çıktı. Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle bir süredir antrenmanlara katılmayan Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Mario Lemina ise idmanın tamamında takımla çalıştı.

İŞTE TERİM'İN FALCAO SÖZLERİ

Fatih Terim Sivasspor maçı sonrasında, "Real Madrid maçında Sivas maçına göre çok değişik oynayabiliriz. Falcao 'Ağrılarım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana bile çıkmıyor. Böyle uluslararası bir maçta oynatmak istemez miyiz? Tabii ki isteriz ama nasıl oynayacak bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (12)

  • AKİF:
    Hagi''nin kazandırdığı UEFA kupası''nın kaymağını yıllardır Adana şalgamı ile yeyip 81 milyonla dalga geçen adamdır Fatih Terim(NAMI DİYAR imPARATOR, ZIMPARATOR)
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  • FIRTINA:
    Frank de Boer (2008): 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası''ndan dolayı bana göre başı hâlâ göklerde, bulutların arasında geziyordu. Ama şunu söyleyebilirim ki, çok mükemmel bir antrenör değildi. Kendisi futboldan çok dış görünüşüyle meşguldü. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megalomandı.
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  • AHMET:
    Milan Baros (2014): Onun çok muhteşem bir hoca olduğunu söylerlerdi ama çalıştıktan sonra gerçeği gördüm. Dünyada ondan daha iyi olan bir sürü hoca var. Fatih Terim''in maç öncesi taktik konuştuğunu hatırlamıyorum. Sadece rakibi yıkmak, parçalamak gibi şeylerden bahsederdi. Kör cinconlular bakın elin adamı zımparatorunuza ne diyor.
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  • KEBAPÇI SELO:
    Özellikle göreve başladığı ilk günlerde yaptığı takım toplantıları ise unutulmazdı. Terim eline bir tebeşir alıp taktik tahtasına 11 daire çizerdi. Tahtadaki her daire sahaya çıkacak bir oyuncuyu temsil ederdi. Ancak konuşmanın ortasında taktik tahtası çizdiği oklardan ve karalamalardan öyle bir hale gelirdi ki; hangi dairenin kimi işaret ettiğini anlamak imkansızlaşırdı. Taktik tahtası, oyuncuları ve mevkileri birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı karmakarşılık bir hal alırdı. Tam bir kaos.
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  • METE:
    Mesela; öğle yemeğine canı isteyince geç katılıyordu. AC Milan''ı temsil etmesi gereken resmi aktivitelere kravat takmadan gelebiliyor; sonra bu aktivitelerden, evinde ''biri bizi gözetliyor'' seyretmek için kimseye haber vermeden erkenden ayrılıp, Galliani''yi masasında tek başına bırakıyordu. Kendisini tesislerde John Travolta gibi garip, cafcaflı ve renkli kıyafetler giyerken görüyorduk. Pirlo.
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  • TARAFSİZ RİFKİ:
    oyle demiyordunuz alirken kardes sampiyon yapacak en az30 gol atacak diyordunuz.
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  • CUMALİ:
    Falcao nun durumunda burnuma kötü kokular geliyor. Maç seçiyor. Madrid maçında oynamak istiyor.Andone dururken onu oynatırsanız art niyrtlisiniz sayın terim
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  • TÜRKMEN BEYİ.:
    Berlusconi ve Ancelotti arasında karşılıklı sevgiye dayanan, oldukça sağlam bir ilişki vardı. Fakat bunun Milan''ı çalıştıran herkes için geçerli olduğunu söyleyemem, örneğin Fatih Terim. . . Fatih oldukça dikkat çekici ve kurallara alerjisi varmış gibi gözüken garip bir insandı. Daha en başında Milan''da uzun süre görev yapamayacağı oldukça belliydi ve kısa bir süre sonra da kovuldu. PİRLO.
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