Tarihin En Büyük İkinci Elması Bu Kez Rekor Fiyata Satılamayacak

Botswana'da gün yüzüne çıkarılmış tarihin en büyük ikinci elmasının, değerli parlaklık üretmediği için beklenen değerde olmadığı ve rekor bir fiyata satılamayacağı bildirildi.

BUGÜNE KADAR KEŞFEDİLEN EN BÜYÜK İKİNCİ ELMAS

Afrika ülkelerinden Botswana'da bugüne kadar keşfedilen en büyük ikinci elmas olan 1.758 karatlık dev bir elmas bulundu. Ancak bulunan elmas rakiplerinden farklı olarak rekor bir fiyata satılamayacak.

DEĞERLİ PARLAKLIK ÜRETEMİYOR

Elmasa sahip olan Lucara Diamond Corp.'tan yapılan açıklamada, Karowe projesi kapsamında bulunan tenis topu büyüklüğündeki taşın, değişken kalitede olduğu bildirildi. Diğer elmasların aksine değerli parlaklık üretemediği aktarıldı.

2015 YILINDA BULUNAN ELMAS 53 MİLYON DOLARA SATILDI

Çok verimli bir maden olan Karowe'de 2015 yılında Lesedi La Rona adı verilen 1.109 karatlık elmas bulunmuş ve 53 milyon dolara satılmıştı. Keşfedilen en büyük elmas, 1905'te Güney Afrika'daki Pretoria yakınlarında bulunan 3.106 karatlık Cullinan olarak biliniyor.

Kaynak: İHA