Televizyona çıkmak Elon Musk'a yaramadı! Söylediği sözler nedeniyle o günden beri 20 milyar dolar kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Televizyona çıkmak Elon Musk'a yaramadı! Söylediği sözler nedeniyle o günden beri 20 milyar dolar kaybetti

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın geçen hafta katıldığı TV programı Saturday Night Live'da söylediği sözler sonrasında bazı kripto para birimlerinin büyük değer kaybetmesi gündem oldu. O günden beri yaklaşık 20 milyar dolar kaybeden Elon Musk'a iyi haber ise ABD medyasından geldi. Musk'ın katıldığı Saturday Night Live programının sezonun en iyi üçüncü reytingine sahip olduğu açıklandı.

Geçen hafta cumartesi gecesi ABD'nin en eski komedi programlarından biri olan Saturday Night Live'a katılan ve sunuculuk yapan Elon Musk'ın şansı o günden beri iyi gitmiyor.

DÜN TESLA'NIN BITCOIN İLE ARAÇ SATMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Musk, o programda Dogecoin isimli kripto para ile ilgili sözleri sonrasında bazı kripto para birimlerinin değer kaybetmesinin ardından önceki gün de sahibi olduğu otomotiv şirketi Tesla'nın Bitcoin ile araç satmayacağını açıklamıştı. Dün, "Kripto paranın doğaya verdiği zararı anlayana kadar bu süreci askıya aldık" diyen Musk'un geçen haftadan beri yaklaşık 20 milyar dolar yitirdiği ortaya çıktı.

DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ İNSANI

Tesla'nın hissesi yaklaşık yüzde 15 düşerken Musk'un tam olarak 20.5 milyar dolarlık bir gelir kaybı yaşadığı belirtildi. Toplam malvarlığı 145.5 milyar dolar olan Musk, Microsoft'un kurucusu olan ve 127.6 milyar dolarlık servete sahip olan Bill Gates'in önünde "dünyanın en zengin üçüncü insanı" olarak yer alıyor.

Özellikle Twitter üzerinden sürekli kripto paralarla ilgili açıklama yapan Musk'ın çelişkili açıklamaları uluslararası kamuoyunun da gündemine oturdu.

REYTİNGLERİ ARTIRDI

Fakat Elon Musk'a iyi haber ABD medyasından geldi. ABD'de yayınlanan ünlü dergilerden Variety, Musk'ın konuk olduğu Saturday Night Live programının sezonun en iyi üçüncü reytingine sahip olduğunu yazdı.

Musk'ın 8 Mayıs'ta katıldığı programın, sezonun ilk programında Chris Rock'ın sunucu olduğu program ve Dave Chappelle'in sunuculuktan ayrıldığı yayından sonra üçüncü olduğu belirtildi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Televizyona çıkmak Elon Musk'a yaramadı! Söylediği sözler nedeniyle o günden beri 20 milyar dolar kaybetti
Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı
Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı
Elon Musk, Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya aldı, krito paranın değeri yüzde 10 düştü
Elon Musk, Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya aldı, krito paranın değeri yüzde 10 düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Fuat Oktay Ali Babacan Ruhsar Pekcan
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Aykut Kocaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Televizyona çıkmak Elon Musk'a yaramadı! Söylediği sözler nedeniyle o günden beri 20 milyar dolar kaybetti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 10:19:40. #1.16#

title