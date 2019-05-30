Telekom'u geçen Fenerbahçe, play-off yarı finalinde TOFAŞ'ın rakibi oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 92-59 yenerek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertli ekip, play-off yarı final serisinde TOFAŞ'ın rakibi oldu.

Karşılaşmaya pota altından Stimac'la sayılar üreterek başlayan Türk Telekom karşısında Kalinic'le arka arkaya üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 6. dakikada farkı 7 sayıya (15-8) çıkardı. Potasını iyi savunan ve Ankara temsilcisini dış atışlara zorlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

FENERBAHÇE SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİTTİ

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenebahçe Beko, hücumlardan boş dönen Türk Telekom karşısında Sloukas ile Sinan Güler'in üç sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı 15 sayıya taşıdı: 40-25. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 46-31 üstün gitti.

İkinci yarıda Stimac'la pota altından sayılar üreten Türk Telekom'a Melih Mahmutoğlu ile Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkı açtı ve son çeyreğe 63-44 galip durumda girdi.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve 33. dakikada farkı 27 sayıya (73-46) çıkartan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 92-59 kazandı.

SON ÇEYREKTE GERGİNLİK

Son çeyrekte Kalinic'in kenara geldiği sırada taraftarın alkış tutması sonrası yaptığı harekete, Türk Telekomlu oyuncular tepki gösterdi.

Türk Telekom forması giyen Redding ve Yunus Emre Sonsırma'nın kenarda oturan Kalinic'in üzerine yürümesi üzerine, iki takım oyuncuları Fenerbahçe Beko kenar yönetiminin önünde tartışma yaşadı.

Tartışma sırasında sarı-lacivertli taraftarların sahaya yabancı madde atması üzerine uyarı anonsu yapıldı.

METİN AŞIK UNUTULMADI

Dün vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü başkanlarından Metin Aşık, unutulmadı.

Karşılaşma öncesi, 1989-1993 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapan Metin Aşık'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA