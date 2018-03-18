Tekstil Sektörü İhracatına Btso İmzası
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO'nun Türkiye'nin en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumlarından birisi olduğunu belirterek, mart ayındaki alım heyeti programının tekstil sektörünün ihracatına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO'nun Türkiye'nin en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumlarından birisi olduğunu belirterek, mart ayındaki alım heyeti programının tekstil sektörünün ihracatına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com