Tekstil Sektörü İhracatına Btso İmzası

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO'nun Türkiye'nin en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumlarından birisi olduğunu belirterek, mart ayındaki alım heyeti programının tekstil sektörünün ihracatına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Tekstil Sektörü İhracatına Btso İmzası

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO'nun Türkiye'nin en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumlarından birisi olduğunu belirterek, mart ayındaki alım heyeti programının tekstil sektörünün ihracatına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et