Tekstil Sektörü İhracatına Btso İmzası

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO'nun Türkiye'nin en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumlarından birisi olduğunu belirterek, Mart ayındaki alım heyeti programının tekstil sektörünün ihracatına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

BTSO, Mart ayında yeni bir alım heyeti organizasyonuna daha imza atıyor. Ticari Safari Projesi kapsamında bugüne kadar 15 binden fazla iş insanını Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, şimdi de Tekstil Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur-Ge) projesi kapsamında yaklaşık 30 ülkeden 350'ye yakın yabancı firma temsilcisini Bursa'ya getiriyor.

10 ayrı Ur-Ge ile Türkiye'deki oda ve borsalar arasında en fazla projeyi yürüten BTSO, daha önce tekstil sektörüne yönelik 3 ayrı alım heyetiyle 600'den fazla yabancı alıcıyı Bursalı firmalarla buluşturdu. BTSO, şimdi de giysilik kumaş sektörü üyelerine yönelik alım heyeti organizasyonu düzenliyor. Tekstil Ur-Ge Projesi'nin kurumsal markası olan BURTEX çatısı altında Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, 80'e yakın sektör temsilcisi stant açacak.

BTSO liderliğinde daha önce Eylül 2016, Mart ve Mayıs 2017 tarihlerinde 3 ayrı alım heyeti organizasyonu düzenlenirken, bu etkinliklere yurt dışından 600'den fazla firma temsilcisi katıldı. Junioshow Fuarı'nın ardından 2018 yılının ikinci alım heyeti organizasyonu olan BURTEX Fashion Fabric Show'a 350'ye yakın iş dünyası temsilcisi katılması bekleniyor. 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan programa, BUTTİM tarafından düzenlenen Ur-Ge Projesi firmaları da destek veriyor.

SEKTÖRLERE UR-GE DOPİNGİ

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Ekonomi Bakanlığı'nın da desteklediği Ur-Ge çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. İsmail Kuş, Mart ayındaki alım heyeti programının tekstil sektörünün ihracatına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. İsmail Kuş, "Ur-Ge projelerimizin de destekleriyle uzay havacılık savunma, tekstil, kimya, kompozit gibi birçok sektörde kentimizin dış ticaret hacmi artıyor. BTSO olarak Bursamızın ihracatta yakaladığı bu başarının çıtasını her geçen yıl artırması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

2 BİN 300 İŞ GÖRÜŞMESİ

İsmail Kuş, Ticari Safari Projesi kapsamında bugüne kadar 100'e yakın ülkeden 15 bin 200 iş insanını Bursalı firmalarla buluşturduklarını belirterek, "Tekstil Ur-Ge Projemiz kapsamında daha önce gerçekleştirdiğimiz 3 alım heyeti programında firmalarımız 2 bin 300'e yakın iş görüşmesi yaptı. Bu görüşmelerimizin yaklaşık yüzde 40'ı olumlu sonuçlandı. BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesini istiyor ve bu hedefler doğrultusunda projelerimizi geliştiriyoruz. Alım heyeti programımız da hem sektörümüzün büyümesine, hem de ihracatımızın artmasına büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

- Bursa