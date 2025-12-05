Yasadışı Bahiste Kripto Tehlikesi: Soğuk cüzdanlarla para takibi neredeyse imkânsız

KRİPTO PARA YASA DIŞI BAHİSİN YENİ ADRESİ OLDU

Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın konuğu olan Avukat Burak Evci, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanma biçimlerini detaylarıyla anlattı. "Yasadışı bahisten elde edilen kara paranın, elektronik para sistemleri üzerinden toplanıp kripto paraya dönüştürülerek aklanması söz konusudur" diyen Evci, özellikle anonim işlem yapılabilen platformların suç gelirlerinin aktarılmasında yoğun şekilde kullanıldığını belirtti.

Evci, kripto varlıkların uluslararası transfer kolaylığı sağlaması nedeniyle yasa dışı bahis çeteleri için cazip hale geldiğini vurguladı.

SOĞUK CÜZDANLAR TAKİBİ ZORLAŞTIRIYOR

Yasa dışı para aklama sürecindeki en büyük zorluklardan birinin soğuk cüzdanlar olduğunu ifade eden Evci, "Soğuk cüzdanlara aktarılan paraların takibi çok zor" dedi. İnternet bağlantısı olmayan donanım cüzdanlarının iz sürmeyi neredeyse imkânsız hale getirdiğini belirten Avcı, bu nedenle suç örgütlerinin fonlarını saklamak için bu yöntemi tercih ettiğini aktardı.

Ayrıca farklı kişilere ait banka hesaplarının zincirleme şekilde kullanılması durumun tespitini geciktirerek süreci daha karmaşık hale getirdiğinin altını çizdi.

HESABI VE KİMLİĞİ ÇALINAN VATANDAŞLARA UYARI

Burak Evci, son dönemde birçok vatandaşın kimlik ve banka hesabı bilgilerinin yasa dışı bahis çeteleri tarafından kullanıldığını belirtti. Bu gibi durumlarda yapılması gerekenleri ise şu sözlerle özetledi:

"Vatandaşlar, hesapları veya kimlik bilgilerinin çalındığını fark ettikleri anda savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır."

Evci, hızlı işlem yapılmasının hem mağduriyetin giderilmesi hem de paranın izinin sürülmesi açısından kritik önem taşıdığını söyledi.