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Ülker bazı firmalarının hisselerini devretme kararı aldı

Ülker bazı firmalarının hisselerini devretme kararı aldı
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Haberler
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Ülker Godive ve Pladis gibi yurtdışında faaliyet gösteren firmalarının hisselerini kısmi bölünmeyle sahibi olduğu Taygeta Gıda'ya devredecek.

Godiva ve Pladis gibi dünya çapında ünlü çikolata ve bisküvi markalarını elinde bulunduran Ülker olağanüstü toplantıya gitme kararı aldı.

HİSSELER TAYGETA GIDA'YA DEVREDİLECEK

24 Aralık 2024'te yapılacak toplantıda Ülker Godiva ve Pladis gibi yurt dışında faaliyet gösteren firmalarının hisselerini sahibi olduğu Taygeta Gıda'ya devredecek.

Ülker'den KAP'a yapılan açıklamada hisselerin işletme bütünlüğünü bozmayacak biçimde kısmi bölünme yoluyla aktarılacağı belirtildi.

SERMAYE 6 MİLYAR 851 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLECEK

Yapılan açıklamada ayrıca Taygeta Gıda'nın sermayesinin 250 milyon TL'den 6 milyar 851 milyon TL'ye yükseltileceği ve Ülker'in hisselerin tamamını elinde bulundurmaya devam edeceği ifade edildi.

Ülker'in bu kararından Sabourne Investments Ltd., Pladis Kazakhstan LLP., UI Mena BV., Pladis Arabia International Manufacturing Company, UI Egypt B.V. ve Godiva Belgium BVBA etkilenecek. Bu bölünme ile Ülker'in firmalarında operasyonel verimliliği arttırmaya çalıştığı vurgulandı.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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