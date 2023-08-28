Oyun sektöründe milyon dolarların döndüğü Star Citizen, bağış yöntemiyle geliştirilen bir oyun olarak dikkat çekiyor. 10 yıldır süren geliştirme sürecinde olan oyun, bugüne kadar 4 milyondan fazla destekçiden 600 milyon dolarlık bağış topladı. Ancak oyuncuların görüşleri oyunun henüz tamamlanmış seviyede olmadığı yönünde.

Oyun sektöründe milyon dolarların dönüyor. 2023 itibariyle piyasaya sürülen yapımların büyük bir kısmı dudak uçuklatan bütçelerle geliştiriliyor. Tabii bu gibi oyunların arkasında genellikle Rockstar Games, Activision ve EA gibi dev firmalar bulunuyor. Bu firmalar kendilerini kanıtladıkları için geliştirme sürecinde finansal açıdan en ufak bir kısıtlamaya gitmiyor ve zaten bunun karşılığını da satış rakamlarıyla kolaylıkla alıyor. 10 yılı aşkın süredir geliştirilen Star Citizen ise bunlardan tamamen farklı ve bağış yöntemiyle hareket ediyor. Son olarak uzay temalı oyunun topladığı bağış miktarı dudak uçuklattı.

Star Citizen için toplanan bağış miktarı 600 milyon dolara ulaştı

Star Citizen ilk olarak 2012'de duyuruldu. Cloud Imperium Games'in buradaki hedefi tüm zamanların en büyük uzay keşif oyunlarından birini yapmak şeklinde açıklandı. Geliştirici, böylesine büyük bir proje için gerekli fona sahip olmadığı için bağış yoluyla sürece adım attı ve ilk etapta Kickstarter kampanyasıyla 2,1 milyon dolarlık bir fon elde etti.

10 yıldır geliştirme sürecinde bulunan Star Citizen, 2023 itibariyle alfa sürümünde ve yakın zamanda da çıkacak gibi görünmüyor. Geliştirici bu süreçte oyunculara güncellemelerle içerik sunma yolunu tercih ediyor ve son olarak Alpha 3.19 yayınlandı. Burada yılın sonlarına doğru Alpha 3.20'nin de yayınlanacağını belirtelim. Ancak bu süreçte toplanan bağış miktarı resmen dudak uçuklattı. Zira Cloud Imperium Games bugüne dek 4 milyondan fazla destekçiden toplamda 600 milyon dolarlık fon topladı.

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Bunun dışında Star Citizen'i deneyen oyuncuların ortak görüşüyse oyunun oldukça etkileyici olması ancak henüz çıkacak seviyede olmadığı yönünde. Ayrıca sofistike grafiklere ve iyi düşünülmüş olsa da karmaşık oyun mekaniğine sahip olduğu da ifade ediliyor. Bunun dışında buglar ve oyun içi sorunlar da söz konusu. Tabii bu gibi söylemler oyun hakkında akıllarda soru işaretlerine neden oluyor.

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