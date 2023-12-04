Dünya genelindeki ekonomik belirsizlik nedeniyle birçok şirket küçülmeye gitmeye devam ediyor. Spotify CEO'su Daniel Ek, şirketin gidişatı hakkında önemli kararlar aldıklarını ve 1200 kişiyi işten çıkarmak için adımlar attıklarını açıkladı.

Dünya genelinde büyük şirketler, son dönemde ekonomik belirsizliğin gölgesinde yaşamaya devam ediyor. Öyle ki birçok şirket, son birkaç yılda küçülmeye gitti. Dünyanın en popüler müzik dinleme platformlarından

Spotify, 1200 kişiyi işten çıkarıyor

Spotify CEO'su Daniel Ek, şirketin gidişatı hakkında önemli kararlar aldıklarını açıkladı. Ek, "Zorunluluk" olarak nitelendirdiği küçülmenin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre Spotify, 1200 kişiyi işten çıkarmak için ilk adımlarını atıyor. Bu da şirketin yüzde 17 anlamına geliyor.

Spotify CEO'su Daniel Ek, yazısında şu ifadelere yer verdi;

Spotify'ı gelecek hedeflerimiz ile uyumlu hale getirmek ve önümüzdeki zorluklara karşı doğru boyutta olduğumuzdan emin olmak için, şirket genelinde toplam çalışan sayımızı yaklaşık yüzde 17 oranında azaltmak gibi zor bir karar verdim. Spotify, 1200 kişiyi işten çıkarmak sadece bir seçenek değil aynı zamanda bir zorunluluktur.

Spotify, son birkaç yılda işten çıkarma hamlesi yapanlar kervanına katılan ilk şirket değil. Google, Amazon, Tesla, Twitter (X) gibi dev şirketler, geçtiğimiz 1 yıl içinde önemli küçülmeler yaşadı. Ancak bir anda 1200 kişiyi çıkaran ilk şirket Spotify olacak.