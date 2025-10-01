Paribu, kullanıcı odaklı yeniliklerini duyurdu

Paribu, kullanıcı odaklı ürün yeniliklerini duyurdu. Kripto varlık platformlarında komisyon oranları, genellikle kullanıcıların aktiflik veya işlem hacmi seviyelerine göre belirleniyor. Paribu ise son güncellemesiyle, komisyon oranı tablosunda yalnızca işlem hacimlerini değil, kullanıcıların Paribu'daki ve genel olarak kripto varlık piyasalarında geçirdikleri süreyi de hesaba katıyor. Başka bir deyişle, Paribu hesabının yanı sıra, kullanıcıların farklı platformlarda geçirdikleri süre de belgelenerek toplama dahil edilebiliyor. Böylece kriptoda geçirilen süre, Paribu'daki komisyon oranlarında yüzde 50'ye varan indirime dönüşebiliyor.

Komisyon güncellemesinin yanı sıra kripto varlık transferlerinde de yüzde 60'a varan işlem ücreti indirimine giden Paribu, daha düşük ücretlerle kripto varlık transferine olanak tanıyor. Bu güncellemeyle, özellikle sık işlem yapan kullanıcılar için avantaj sağlamak hedeflendi. Kripto varlık çekme işlemlerinde alınan işlem ücretlerinin aşağı yönlü güncellenmesiyle Paribu, özellikle küçük transferler ve mikro işlemler için de avantajlı hale gelmeyi amaçlıyor.

PİYASA YAPICILIK PROGRAMI'YLA İŞLEYİŞE KATKIDA BULUNANLAR ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Paribu, komisyon oranı güncellemesinin yanı sıra profesyonel piyasa yapıcılara yönelik Piyasa Yapıcılık Programı'nı da devreye aldı. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tasarlanan program, programa kabul edilen piyasa yapıcıların hacim kalitelerine ve katkı seviyelerine göre çeşitli avantajlardan yararlanmasını sağlıyor. Paribu Piyasa Yapıcılık Programı katılımcıları, hacim kalitesine göre komisyon indirimleri ve katkı düzeyine göre performans ödüllerinin yanı sıra, özel kullanıcı desteğinden ve özel etkinliklere davetiye avantajından yararlanabiliyor.

API ERİŞİMİYLE İŞLEMLER OTOMATİKLEŞTİRİLEBİLİYOR

Şirket, özellikle arbitraj gibi hızlı işlemlerin kritik olduğu yatırım ve kripto alım satım stratejileri uygulayan kullanıcıların işlemlerini otomatikleştirebilmeleri için ihtiyaç duyduğu Public API desteğini de özellik setine ekledi. Paribu, kapsamlı bir API dokümantasyonuyla paylaştığı API özelliğiyle, kullanıcıların HMAC-SHA256 algoritmasıyla korunan API anahtarları oluşturarak alım/satım emirlerini, çekme taleplerini ve emir iptallerini alım satım botlarıyla ve üçüncü parti yazılımlarla entegre edebilmesine olanak tanımaya başladı.