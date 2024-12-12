Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü! Sultan Süleyman ayrıntısı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli lüks akıllı telefon şirketi Caviar, devrim niteliğinde bir adım atarak şu ana kadar üretilen en pahalı iPhone 16 Pro Max modelini yarattı. Caviar'ın "Büyük", "Korkunç" ve "Muhteşem" olarak tanımladığı yeni model, değerli taşlarla süslenmiş özel tasarımı ile dikkatleri çekiyor.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Tarihi figürleri sembolize eden detayları bir araya getiren arka kapak, Kanuni Sultan Süleyman, Büyük Şarlman ve Korkunç İvan gibi ikonik hükümdarların taclarından esinlenildi. Tacın arkasında, Sultan Süleyman'ın altın miğferi, Şarlman'ın Roma İmparatorluğu tacının zarif taşları ve Korkunç İvan'ın Monomakh'ın Şapkası'ndan ilham alınarak yapılan haç yer alıyor.

1 KİLODAN FAZLA ALTIN, 402 ELMAS, YAKUT VE SAFİR KULLANILDI

Tasarımında 1 kilodan fazla altın kullanan Caviar, 750 derece sıcaklıkta işlediği bu telefona, 402 elmas, yakut ve safir taşları ekledi. Hakiki deri üzerine yerleştirilen değerli taşlar, iPhone'a lüks bir görünüm kazandırdı. Arka kapak dizaynında botanik motifler ve Doğu estetiği tercih edildi.

YALNIZCA 3 ADET ÜRETİLDİ

Yalnızca 3 adet üretilen bu özel iPhone 16 Pro Max, Caviar'ın 'Corona' koleksiyonunun en nadide parçalarından biri olarak tanıtıldı.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Ttelefonun fiyatı ise tam 301 bin 979 dolar (yaklaşık 10,4 milyon TL) olarak duyuruldu.