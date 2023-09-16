Çin'in bilgi işlem sektörü 2,6 trilyon yuanlık bir ölçeğe ulaştı

Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenen 2023 Dünya Bilgi İşlem Konferansı'nda yapılan açıklamaya göre, Çin'in bilgi işlem sektörü 2022'de 2,6 trilyon yuanlık bir ölçeğe ulaştı. Konferansta, bilgi işlem teknolojisi ve sektörünün güçlü bir canlılık sergilediği ve geniş kapsamlı bir dijital dönüşümün lokomotifi olduğu vurgulandı.

Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenen 2023 Dünya Bilgi İşlem Konferansı'nda yapay zeka sunucular hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 15 Eylül 2023. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)

CHANGSHA, 16 Eylül (Xinhua) -- Cuma günü Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da kapılarını açan 2023 Dünya Bilgi İşlem Konferansı'na göre Çin'in bilgi işlem sektörü, 2022'de 2,6 trilyon yuanlık (yaklaşık 362,2 milyar dolar) bir ölçeğe ulaştı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı Başmühendisi Zhao Zhiguo, "Yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojisi, ekonomik ve sosyal kalkınmayapısını değiştirdi" dedi.

Zhao, bilgi işlem teknolojisi ve bilgi işlem sektörünün, ezber bozan inovasyon yoluyla güçlü bir canlılık ve sınırsız bir potansiyel sergilediğini ve geniş kapsamlı bir dijital dönüşümün lokomotifi olduğunu söyledi.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin konferans sırasında açıkladığı resmi rapora göre son alt yıl içinde Çin, 20,91 milyon genel sunucu ve 820.000 yapay zeka sunucu teslimatı gerçekleştirdi.

Çin Elektronik Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Zhou Jinjun, dikkatlerin bağımsız, güvenli ve gelişmiş bilgi işlem gücünün geliştirilmesine, birbirleriyle yakından ilişkili teknoloji ve ürün kümelerinin inşasına ve rekabetçi bir sanayi sisteminin oluşumuna verilmesi gerektiğini belirtti.

"Dünyayı Hesaplayarak Yeni Bir Çağ Yaratmak: Bilgi İşlem Sektöründeki Yeni Değişiklikler" konulu konferans, gelişmiş bilgi işlem, dijital altyapı ile yapay zeka ve akıllı toplum alanlarına odaklanıyor.