Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük bir hızla gelişen teknoloji konusunda Türkiye önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki ay 2 milyarlık yatırım paketinin açıklanacağını duyurdu. Bir otomotiv devinin daha Türkiye'de fabrika açacağını belirten Kacır, "Chery ve benzeri diğer markalarla da bu anlayışla görüşüyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Türkiye'yi, biyoteknolojiden sanayi robotlarına kadar birçok önemli yatırımla hızla buluşturacaklarını belirtti.

2025 yılına ilişkin hedeflerini anlatan Kacır, "7 milyar dolara yakın yatırımı Türkiye'ye kazandırma aşamasına geldik. İnşallah önümüzdeki ay bunun ilk fazı olan 2 milyar doların üzerinde bir yatırım paketini duyuracağız." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM ÜSSÜYÜZ"

Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim ve ihracat kapasitesini 2025'te büyük bir ivmeyle artacağını belirten Kacır, "Biz gerçek bir üretim üssüyüz. Hedefimiz bu üretim kabiliyetlerini daha yüksek katma değerli ürünlerle, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştireceğimiz yatırımlarla bir üst düzeye çıkarabilmek." dedi.

Son aşamaya gelinen yatırımlar olduğunu dile getiren Kacır, dünyanın en büyük üreticilerinden BYD'nin kurduğu fabrikanın ardından bir diğer otomotiv devi Chery'yi işaret etti. "Biz 'Teknolojide öncü markalar Türkiye'yi yatırım yeri olarak tercih etsin, burada AR-GE, üretim ve Türkiye'den dünyaya ihracat yapsın' istiyoruz. BYD yatırımını bu anlayışla Türkiye'ye kazandırdık. Chery ve benzeri diğer markalarla da bu anlayışla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. Kacır, bazı teknoloji girişimlerinin yatırım almayı tercih etmesiyle yeni Turcorn'ların çıkabileceğini söyledi.

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
img

35 yıllık kanal ekranlardan kaldırılıyor
img

Barack Obama ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi
img

Bir ülke daha Türkiye'den SİHA satın alıyor
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıEmrah Doğan:

BAŞLIKTA BİR OTOMOTİV DEVİ DAHA TÜRKİYEDE FABRİKA AÇACAK YAZMIŞINIZ. HANGİ MARKA OLDUĞU YAZMIYOR. YAPACAĞINIZ HABERE S#KAYIM

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

Bırakın şu fabrikaları ,heykel açın ,rakı fabrikası açın ,birazda chplilerde sevinsin

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Zavallı ülkem firavunların haramilerin elinde ne durumlara düştü 1 milyar dolarlık yatırıma bile sevinen bir zihniyet var o da montaj işi yarın söküp başka ülkeye gidebiliyor abd yapay zekaya 500 milyar dolar ayıracağını açıklamışken dünyada trilyon dolarlık şirketler varken durumumuz gerçekten felaket tog gibi saçma sapan siyasi yatırımlarla ancak oradan siyasi rant sağlamak isteyenler faydalanır

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

chp genel merkezinde bir diyaloğ:-tühhh bugün yine batmadı la türkiye. özgür demirtaş da hergün felaket , yandık bittik . öldük diyor ama hala ölmedik. nasıl indirecez bu iktidarı. -keşke şöyle yüzlerce yangın cıksa, depremler olsa da iktidar zor durumda kalsa. belki bize fırsat gelir. belediyelerde amca oğlu, dayı oğlu kadrosu doldu. he la yeni kadrolar için iktidar olmak gerek(chp de ve solaklarda günlük muhabbet:))

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

1 hafta sonra vazgeçtiler diye haber görürüz

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Daha oncede iki firma aciyordu iptal oldu ama yine inanmaya dewam ettiniz 30 gune ikinci manset gelmekten vazgectiler olucak herzamanki numara ama her seferinde inanan kitle olunca basina laf diyemiyorum.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal ALBAYRAK:

2025 te engelli araç satışında bir çok marka liste dışı kaldı ve ciddi adetler satıyorlardı. yakında bir çok marka türkiye de kesinlikle üretime başlayacak.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Merdo:

Yandaş medyanın yalan haberi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

üç kuruşa köle gibi çaliştiracaklari adamlari bulmuşlar gelmeyen saftir zaten.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilirkişi soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı

Görüntüyü yayınlayan da izin veren de ifadeye çağrıldı
'2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak'

"2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.