Bilişim Vadisi Firmaları Azerbaycan'da İnovasyon Zirvesine Katıldı

Bilişim Vadisi bünyesindeki firmalar, Azerbaycan'da düzenlenen inovasyon zirvesinde yenilikçi teknolojilerini sergiledi. Zirvede finans teknolojileri, yapay zeka, bağlantı ve iletişim teknolojileri, akıllı tarım gibi sektörel uygulamalar ele alındı. Bilişim Vadisi firmaları da siber güvenlik, robotik otomasyon, bulut bilişim gibi alanlarda çözümlerini sergiledi.

Bilişim Vadisi bünyesindeki firmalar, yenilikçi teknolojilerini sergilemek üzere Azerbaycan'da düzenlenen inovasyon zirvesine katıldı.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Bakü'de gerçekleştirilen "InMerge Innovation Summit", inovasyon ekosistemini bir araya getiriyor.

Azerbaycan merkezli Pasha Holding'in düzenlediği, Bilişim Vadisi'nin de global ekosistem partneri olarak yer aldığı zirvede, özellikle finans teknolojisinden (FinTech) yapay zekaya, bağlantı ve iletişim teknolojilerinden akıllı tarıma sektörel uygulamalar tüm yönleriyle ele alınıyor.

Siber güvenlik, robotik otomasyon, bulut bilişim gibi alanlarda çözümler üreten Bilişim Vadisi firmaları da zirvede yenilikçi teknolojilerini sergiliyor.

Küresel inovasyon ekosistemine öncülük eden şirket liderleri, kamu ve özel sektörden üst düzey yönetim temsilcileri, sektör uzmanları, startuplar, yatırımcılar ve regülatörlerin bir araya geldiği zirvede katılımcılar, farklı sektör lideri, yerli ve uluslararası şirketlerin yenilikçi projeleri ve başarı öykülerini dinleme fırsatı buluyor.

Zirve kapsamında Bakü'de bulunan 13 AR-GE şirketi, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, ticaret, savunma sanayi müşavirleri ve kurum yetkilileriyle bir araya gelerek Azerbaycan'daki fırsatlar ve gelecek faaliyetleri değerlendirdi.

Azerbaycan'daki girişimcilik ve teknoloji ekosistemini daha yakından tanıma imkanı sunan Bilişim Vadisi Bakü Kampüs ziyaretinde de Azerbaycan teknoloji şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

InMerge Innovation Summit 1 Aralık'ta sona erecek.