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Apple kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 95 milyon dolar ödeyecek

Apple kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 95 milyon dolar ödeyecek
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ABD teknoloji devi Apple, 'Siri'nin kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Siri'nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve konuşmaların üçüncü taraflarla paylaşıldığı iddiasıyla açılan dava sonucunda Apple, suçlamaları reddetmesine rağmen anlaşmayı kabul etti.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

"RIZA DIŞINDAKİ KONUŞMALARI ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PAYLAŞTI" İDDİASI

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White tarafından onaylanması gereken ön anlaşma, Oakland'daki federal mahkemeye sunuldu. Söz konusu dava, "Siri"nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızaları dışında kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaştığı iddiasıyla açılmıştı.

APPLE, 95 MİLYON DOLAR ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Apple suçlamaları reddetmesine karşın anlaşma yoluna giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşmanın onaylanması halinde, "Siri" özellikli cihazları kullananlar cihaz başına 20 dolara kadar ödeme alabilecek.

"HEY SİRİ" ÖZELLİĞİ 2014 YILINDA TANITILMIŞTI

Anlaşma, 17 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Siri özellikli iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch veya Apple TV sahibi olan ABD'deki kullanıcıları kapsayacak. Sesli asistan teknolojisi "Siri", ilk olarak 2011'de piyasaya sürülen iPhone 4S modellerinde yer almıştı. Kullanıcıların "Siri"yi eller serbest şekilde etkinleştirmesine olanak tanıyan "Hey Siri" özelliği ise 2014 yılında tanıtılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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