AFAD ve Kızılay, Kahramanmaraş'taki deprem için kripto para ile bağış kabul etmeye başladı. İşte hesap adresleri...

Türkiye, geçtiğimiz günlerde merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem yaşadı. Bu sarsıntılar, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da etkili oldu. Depremin ardından birçok ülkeden maddi ve manevi destekler geldi. Son olarak AFAD ve Kızılay, kripto para ile bağış kabul etmeye başladı.

AFAD ve Kızılay, kripto para bağış hesabı açtı!

Depremin ardından birçok alandan şirket ve kişiler, maddi ve manevi yardım etmek istedi. Öyle ki geçtiğimiz saatlerde dünyaca ünlü futbolcular Ronaldo, Dybala ve Bonucci de forma bağışı yaparak yardımda bulundu.

Depremde aktif rol oynayan yardım kuruluşları AFAD ve Kızılay, kısa süre önce kripto para bağışı hesaplarını oluşturdular. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve USDT birimleri de kabul ediliyor. Kripto varlık hesaplarının adresleri şu şekilde;

Kızılay Kripto Para Bağış Hesapları

Bitcoin (BTC): bc1qe5vk78kmzq3v9xry3c9w7u09g0q9fvhsvuvsq5t6lvzfzatsdygs2whz3u

Ethereum (ETH): 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE

USDT (ERC20): 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE

USDT (TRC20): TWyAHQNttueddv5Hp9B1dAnBVrDNqBjrCo

USDC (ERC20): 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE

Polkadot (DOT): 14FzHs6ESUbBdynBXMd26VSF9yZV6SGX1nWfffBh9MWAfL2K

Avax C-Chain (Arc20): 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE

AFAD Kripto Para Bağış Hesapları

Bitcoin (BTC): bc1q30uv6s9gwyzq2fd5hhc06v7xge3zzg3qa99vuv0w5dfmxgq8vnws97dpcl

Ethereum (ETH): 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea

USDT (ERC20): 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea

USDT (TRC20): TTLfZCo1hnsiviBns2ZsWig1dHWJsG5ct8

Deprem raporu: Ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

Bunların yanı sıra, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son açıklanan verilere göre 9 bin ölü ve 52 bin 979 yaralı bulunuyor. Ayrıca 6 bin 444 bina yıkılmışken, 8 binden fazla kişi kurtarıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam imzaladığı kararla 12 Şubat 2023'e kadar yas ilan edildiğini açıkladı. Buna göre bayraklar 7 gün boyunca yarıya indirilecek.

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