Teknik Direktör Yılmaz Vural: Medipol Başakşehir Şampiyon Artık

Türk futbolunun renkli ve tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, sezon sonunda ipi göğüsleyecek takımı açıkladı. Vural, "Aslında futbolda net konuşmak olmaz, sonuçta top yuvarlaktır. Ama artık top kare. Medipol Başakşehir, şampiyon oldu bence. Borç yok, alternatif kadro var, güçlü oyuncular var, doğru yönetiliyorlar, iyi bir planlamaları var." dedi.

"BÜYÜKLER KÜÇÜK TAKIM OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Vural, "Büyük takımların her birinde 2.5 milyar TL borç var. Demek ki büyük takım olmak sadece tarihiyle olmuyor. 100 senelik kulüp olmak önemli değil. Büyük takımlar yanlış yönetiliyorlar. 100 yıllık mazileri var, büyüklükleri var ama artık küçük kulüp durumuna düşüyorlar. Gidişat iyi değil." diye konuştu.

(Totemle)