Teknik Direktör Yılmaz Vural: Medipol Başakşehir Şampiyon Artık
Teknik Direktör Yılmaz Vural, Süper Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili "Aslında futbolda net konuşmak olmaz, sonuçta top yuvarlaktır. Ama artık top kare. Medipol Başakşehir şampiyon oldu bence." dedi.
Türk futbolunun renkli ve tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, sezon sonunda ipi göğüsleyecek takımı açıkladı. Vural, "Aslında futbolda net konuşmak olmaz, sonuçta top yuvarlaktır. Ama artık top kare. Medipol Başakşehir, şampiyon oldu bence. Borç yok, alternatif kadro var, güçlü oyuncular var, doğru yönetiliyorlar, iyi bir planlamaları var." dedi.
"BÜYÜKLER KÜÇÜK TAKIM OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"
Vural, "Büyük takımların her birinde 2.5 milyar TL borç var. Demek ki büyük takım olmak sadece tarihiyle olmuyor. 100 senelik kulüp olmak önemli değil. Büyük takımlar yanlış yönetiliyorlar. 100 yıllık mazileri var, büyüklükleri var ama artık küçük kulüp durumuna düşüyorlar. Gidişat iyi değil." diye konuştu.
(Totemle)
YORUMLAR (9)
-
Belediye parasiyla transfer yapip borcum yok diyeceksin aynen memleketde boyle yonetiloyor ekonominin hali oryada nasak sehorin sampiyonluguda bizim ekonomi gibi olurCevap Yaz Yayından Kaldır
-
gs b.şehiri yener puan farkı 3 yani 1 maglubiyet.kalan 7 maç beşiktaş maçları kilit gs ve b.şehirin.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
galata anca giderCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Başakşehiri yeneceğiz, Beşiktaş da yenecek. Böylece şampiyon biz olacağızCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
Futbolu bırakmış ihtiyarları toplayıp oynatarak şampiyon oluyorsa bir takım, Türk futbolunun vay halineCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır