Teknik Direktör Yılmaz Vural: Medipol Başakşehir Şampiyon Artık

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Süper Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili "Aslında futbolda net konuşmak olmaz, sonuçta top yuvarlaktır. Ama artık top kare. Medipol Başakşehir şampiyon oldu bence." dedi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural: Medipol Başakşehir Şampiyon Artık

Türk futbolunun renkli ve tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, sezon sonunda ipi göğüsleyecek takımı açıkladı. Vural, "Aslında futbolda net konuşmak olmaz, sonuçta top yuvarlaktır. Ama artık top kare. Medipol Başakşehir, şampiyon oldu bence. Borç yok, alternatif kadro var, güçlü oyuncular var, doğru yönetiliyorlar, iyi bir planlamaları var." dedi.

"BÜYÜKLER KÜÇÜK TAKIM OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Vural, "Büyük takımların her birinde 2.5 milyar TL borç var. Demek ki büyük takım olmak sadece tarihiyle olmuyor. 100 senelik kulüp olmak önemli değil. Büyük takımlar yanlış yönetiliyorlar. 100 yıllık mazileri var, büyüklükleri var ama artık küçük kulüp durumuna düşüyorlar. Gidişat iyi değil." diye konuştu.

(Totemle)

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YORUMLAR (9)

  • HAKAN:
    Belediye parasiyla transfer yapip borcum yok diyeceksin aynen memleketde boyle yonetiloyor ekonominin hali oryada nasak sehorin sampiyonluguda bizim ekonomi gibi olur
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  • DOBRAADAM:
    gs b.şehiri yener puan farkı 3 yani 1 maglubiyet.kalan 7 maç beşiktaş maçları kilit gs ve b.şehirin.
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  • ORTİS:
    Futbolu bırakmış ihtiyarları toplayıp oynatarak şampiyon oluyorsa bir takım, Türk futbolunun vay haline
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