Teknik direktör oyuncularına 40'ar lira prim dağıttı
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Teknik direktör oyuncularına 40'ar lira prim dağıttı

Bayburt'ta çocuklarla gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için kurulan Soğukgözespor'da teknik direktör Rahman Köse, maç öncesi verdiği galibiyet primi sözünü tuttu.

10.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:34
Teknik direktör oyuncularına 40'ar lira prim dağıttı

'ta çocuklarla gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için kurulan Soğukgözespor'da teknik direktör Rahman Köse, maç öncesi verdiği galibiyet primi sözünü tuttu. Sahadan galip ayrılan oyuncularını tebrik eden Köse, 40'ar lira dağıttı.


Bayburt'ta, Soğukgözespor ile Demirözü arasında oynanan U14 Ligi karşılaşması öncesinde Rahman Köse, futbolcularına maçı kazanmaları durumunda prim vereceğini açıkladı. Kişi başı 40 lira prim sözü veren Köse'nin öğrencileri, bu motivasyonla çıktıkları maçtan 1-0 galip ayrıldı.


Teknik direktör Rahman Köse de verdiği sözü tutarak oyuncularını hem galibiyetten dolayı kutladı hem de primi soyunma odasında dağıttı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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