Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğalgaz bulundu
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Tekirdağ, Karaağaç, Kapaklı, Güncel

Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğalgaz bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ'da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.

10.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:05
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğalgaz bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ'da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.

Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu. Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.

(Furkan Bolat/İHA)

Kaynak: İHA

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