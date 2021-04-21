Tedbirlere her zamankinden daha çok sarılmamız gerekiyor
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Tedbirlere her zamankinden daha çok sarılmamız gerekiyor

Tedbirlere her zamankinden daha çok sarılmamız gerekiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, tedbirlere uymanın, esnafın, sektör çalışanlarının, ekonomik dengelerin ve turizmin ayakta kalmasını sağlayacağı uyarısında bulundu.

Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, tedbirlere uymanın, esnafın, sektör çalışanlarının, ekonomik dengelerin ve turizmin ayakta kalmasını sağlayacağı uyarısında bulundu.

Kaya, kuralların esnetilmesiyle birlikte günlük vaka sayılarının 50 binli 60 binli rakamlara ulaşmasını değerlendirdi. Bu durumda, lokantacı esnafı, cafe çalışanı, mutfak şefleri, salon, turizm ve konaklama yiyecek içecek personeli ve buna bağlı tüm paydaşların kapanma korkusunu tekrar yaşamaya başladığını anlatan ve herkesi kurallara sıkı sıkı uymaya davet eden Başkan Kaya, "Tedbirlere ve devletin koymuş olduğu kurallara uymak, sektörün ayakta kalmasını sağlar. Sürdürülebilir bir normalleşme için, toplumumuzun tüm kesimleri elinden geleni yapmak zorundadır. Kurallara uymayan bir kesim vatandaşlarımıza seslenerek koyulmuş olan kurallara daha duyarlı davranmaya davet ediyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen parklarda, alışveriş merkezlerinde ve marketlerde görülmemiş bir yoğunluk gösteren vatandaşların evine ekmek götüremeyen esnaf, sanatkar, hizmet sektörü ve turizm sektöründe çalışan arkadaşlarımızın tekrar işlerinin başına dönmelerini kolaylaştırmak, aylardır evlerine dahi gidemeyen sağlık çalışanı emekçi arkadaşlarımızı düşünmelerini istiyorum. Önce sağlık sonra ekmek parası için bu sektörde çalışan arkadaşlarımızın daha uzun süre işlerinden ayrı kalmamaları ve daha çok zarar görmemeleri için tedbirlere her zamankinden daha çok sarılmamız gereklidir. Tüm sektör çalışanlarının bir an evvel yine eski günlerdeki gibi sağlıklı bir biçimde işlerinin başına dönmelerini arzuluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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