: TEB, depremzedelerin kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek

28.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:30

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere pek çok çevre ilde hissedilen deprem sonrası olaydan etkilenen vatandaşların bireysel kredi taksitinin veya kredi kartı ekstresinin son ödeme tarihini 3 ay faizsiz erteleme kararı aldı.

TEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem nedeniyle zor günler geçiren bölge halkının EFT, havale ve swift işlemlerinden ve bölgedeki şubelere gelecek havale işlemlerinden 3 ay boyunca ücret alınmayacak, 1 ay süresince de ortak ATM kullanımları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca TEB müşterilerinin bankacılık işlemlerini kolay ve kesintisiz sürdürebilmesi için 'Gezgin Şube'sini de bölgeye gönderiyor.

"3 AY FAİZSİZ ERTELENECEK"

TEB, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen müşterilerini destekleyecek karar aldı. Buna göre TEB müşterisi depremzedeler; erteleme talebiyle TEB'in Elazığ ve Malatya şubelerine başvurduğu takdirde bireysel kredi taksitleri ve kredi kartı ekstreleri 3 ay boyunca faizsiz olarak ertelenecek.

Depremden etkilenen Elazığlı ve Malatyalı vatandaşlar, ertelemeye ek olarak 3 ay boyunca şube, online bankacılık veya TEB'in mobil bankacılık uygulaması CEPTETEB gibi çeşitli kanallardan gerçekleştireceği EFT, havale ve swift işlemleri ile bölgede yer alan şubelere gelecek havale işlemleri için de ekstra ödeme yapmayacak. Ayrıca vatandaşlardan 1 ay süresinde ortak ATM kullanımlarından ücret alınmayacak."

AKBANK'TA BORÇLARI ERTELEMİŞTİ

Akbank'ta depremzedelerin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz şekilde ertelemişti. Banka ortak ATM kullanımını ve para transfer işlemlerini 1 boyunca ücretsiz yapmıştı.

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