Merkez Bankası Repo İhalesiyle Piyasaya 9 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

15,5 MİLYAR LİRALIK TEKLİF GELDİ

İhaleye 15 milyar 540 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA