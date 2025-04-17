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TCMB Nisan 2025 Faiz kararını bugün açıklayacak! Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

TCMB Nisan 2025 Faiz kararını bugün açıklayacak! Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği Nisan 2025 faiz kararını bugün açıklayacak. "Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?" sorusu, yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı, her zaman olduğu gibi piyasalar üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı belli oldu. Özellikle dolar, euro ve borsa gibi piyasalar, Merkez Bankası faiz kararı sonrası yönünü belirleyecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak ve piyasalar nasıl etkilenecek? 17 Nisan 2025 tarihli PPK toplantısında alınacak faiz kararı, yatırımcılar için kritik öneme sahip. İşte detaylar ve beklentiler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün, 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB Nisan 2025 Faiz kararını bugün açıklayacak! Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak??Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Mart ayında TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek %45'ten %42,5'e çekmişti. Nisan ayı toplantısında ise ekonomistlerin çoğunluğu, politika faizinin %42,5 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor.

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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