TCMB-Finansal hizmetler güveni Temmuz'da 12.7 puan arttı Finansal hizmetler güven endeksi Temmuz'da 12.7 puan artarak 159.4 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal hizmetler güven endeksi Temmuz'da 12.7 puan artarak 159.4 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi, son üç aydaki iş durumu ve son üç aydaki hizmetlere olan talebin endeksi artış yönünde etkilerken, endeksi azalış yönünde etkileyen alt endeks olmadı.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler geçen aya kıyasla güçlendi.Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme de geçen aya göre güçlendi.Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler de geçen aya göre güçlendi.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler de güçlenerek devam etti. (Grafik)

Kaynak: DHA