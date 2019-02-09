TBMM Tarım Köy İşleri Komisyonu Başkanı, Canlı Yayında Duyurdu! Yeni Hal Yasasının Detayları Belli Oldu

TBMM Tarım Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, yeni hal yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Market zincirleri tarladan ürün alıyor. Market zincirleri tekele gidiyor. Market zincirleri hal sistemine dahil edilecek" ifadelerini kullandı.

İşte TBMM Tarım Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç'ın açıklamalarından satır başları:

"NE ÜRETİCİ MUTLU NE DE TÜKETİCİ"

Zaten mevcut bir hal yasamız var. Bunun içinde bazı altyapı problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Yeni yasanın üzerinde biraz daha çalışılacak gibi duruyor. Büyük altyapısal ve fiziki değişikliklere ihtiyaç gösteren bir alan. O yüzden çok hızlı hareket edilmesinin eksiklerle birlikte ortaya çıkabileceği endişesiyle daha güzel bir çalışma yaparak yakın zamanda yasanın Meclis'e geleceğini umut ediyoruz. Ne üretici mutlu ne de tüketici.

"MARKETLER ÜRETİCİYİ MAHKUM BIRAKIYOR"

Market zincirleri tarladan ürün alıyor. Market zincirleri tekele gidiyor. Marketler üreticiyi mahkum bırakıyor. Market zincirleri hal sistemine dahil edilecek

Hal yasası nasıl olacak?

- Market zincirleri tarladan ürün alamayacak

- Alıcılar satıcılarla direkt temas kuramayacak

- Satılamayan ürünü üretici birliği alacak

- Hallerin en az yüzde 30'u üretici birliğine ayrılacak

- Hale girmeyen mal satılmayacak

- Aynı üründe birden fazla komisyoncu olmayacak

- Soğutma sistemi olan araçlar teşvik edilecek