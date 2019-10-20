TBMM, "Hamidiye Su almayı bıraktılar" iddiasını yalanladı

20.10.2019 14:21

İBB'ye ait Hamidiye Su kullanan kamu kurumları arasında yer alan Meclis Başkanlığı, 'su almaktan vazgeçtiler' iddiasını yalanladı. İstanbul'daki tesislerde bu suyu kullandıklarını açıklayan Meclis, sözleşme gereği su almaya devam edeceklerini bildirdi.

"DEVAM ETMEKTEDİR"

TBMM'nin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Bir internet sitesindeki haberde yer alan TBMM'nin Hamidiye Su ile anlaşmasını sonlandırdığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. TBMM'ye (Ankara) Hamidiye Su eskiden beri zaten alınmamaktadır. İstanbul'daki sosyal tesislerimizde ise var olan sözleşme gereği Hamidiye Su alımı devam etmektedir"