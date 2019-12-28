Taylan Antalyalı, gösterdiği performansla göz doldurdu
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da maça damga vuran isim Taylan Antalyalı oldu. Genç futbolcu, gösterdiği performansla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.
Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelede sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken, G.Saray'ın genç yıldızı gösterdiği performansla dikkat çekti.
Sarı-kırmızılıların ilk golünde penaltıyı yaptıran Taylan Antalyalı, 37. dakika Ömer Bayram'ın asistinde topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.
İLK KEZ 11'DE
Bu sezon ilk kez Galatasaray formasıyla bir lig maçına ilk 11'de çıkan 24 yaşındaki Taylan Antalyalı'ya sarı-kırmızılı taraftarlar övgü dolu sözler söyledi.
İşte sosyal medyada yapılan Taylan Antalyalı yorumlarından bazıları;